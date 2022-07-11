Еще два арт-объекта подготовили участники STENOGRAFFIA в Екатеринбурге



Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA



Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA появились еще два арт-объекта. Первая работа расположилась на улице Анны Бычковой, 10, а вторая – на технической подстанции на улице Токарей, 68.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, художник из Москвы Дмитрий Ламонов расписал на улице Анны Бычковой две цистерны. Он включил в работу «Две крепости» узнаваемые мотивы декоративной росписи. Образы народного творчества в работе Дмитрия перекликаются с пикселями и каллиграфией.Второй арт-объект создал художник из Печоры Кирилл Бжедугов. На технической подстанции он разместил работу «Сон». Арт-объект представляет собой иллюстрацию, напоминающую горожанам о важности объятий и отдыха.