Еще два арт-объекта подготовили участники STENOGRAFFIA в Екатеринбурге
Общество
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
В Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA появились еще два арт-объекта. Первая работа расположилась на улице Анны Бычковой, 10, а вторая – на технической подстанции на улице Токарей, 68.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, художник из Москвы Дмитрий Ламонов расписал на улице Анны Бычковой две цистерны. Он включил в работу «Две крепости» узнаваемые мотивы декоративной росписи. Образы народного творчества в работе Дмитрия перекликаются с пикселями и каллиграфией.
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
Второй арт-объект создал художник из Печоры Кирилл Бжедугов. На технической подстанции он разместил работу «Сон». Арт-объект представляет собой иллюстрацию, напоминающую горожанам о важности объятий и отдыха.
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, художник из Москвы Дмитрий Ламонов расписал на улице Анны Бычковой две цистерны. Он включил в работу «Две крепости» узнаваемые мотивы декоративной росписи. Образы народного творчества в работе Дмитрия перекликаются с пикселями и каллиграфией.
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
Второй арт-объект создал художник из Печоры Кирилл Бжедугов. На технической подстанции он разместил работу «Сон». Арт-объект представляет собой иллюстрацию, напоминающую горожанам о важности объятий и отдыха.
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
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