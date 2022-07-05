В Екатеринбурге строители продолжают воевать с деревьями

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Грядущие стройки, о которых объявлено недавно в Екатеринбурге, не обойдутся без масштабных вырубок. А кое-где они уже идут полным ходом.Компания «Синара-Девелопмент» решила облагодетельствовать уральских стариков, выстроив для них 6-этажное здание с клиникой и домом-интернатом. Правда, зачем-то это понадобилось делать посреди леса, возле Чусовского тракта, а значит около 20 гектаров земли останется без деревьев, которые, разумеется, помешают строительным работам. Управление охраны культурного наследия Свердловской области своё «добро» на стройку уже дало, выдав положительную экспертизу. При этом, остаётся неизвестным, что «синарцы» собираются построить на данной территории помимо дома-интерната для пожилых людей.Озеро Шарташ, спасённое (пока что) от возведения на своём берегу «помывочного» комплекса «Баден-Баден», готовится к другой стройке. Проект Центра водно-моторного спорта и водного отдыха тоже получила одобрительную оценку Государственной историко-культурной экспертизы. Можно, конечно, надеяться, что Центр этот будет чем-то вроде большой лодочной станции, которая не потребует проведения масштабных строительных работ на берегу озера. Но, увы, опыт показывает, что авторы подобных прожектов чаще всего планируют административные здания, подъездные дороги, отели для спортсменов, едальни и т.д., и т.п.Взгляните, например, на проект Биатлонного комплекса Шипулина, который тоже-таки получил госодобрение, не взирая на протесты екатеринбуржцев. В Московском лесопарке Екатеринбурга деревья будут вырубать не только ради собственно биатлонной трассы. В лес хотят запихать бассейн, стадион, ледовую арену.Вообще, судя по размаху именно «спортивных» строек можно подумать, что Екатеринбург собирается вобрать в себя всё спортивное движение России и стать столицей российских спортсменов. На окраине Эльмаша стадион «Калининец» разрастается, пухнет и вылезает из собственных границ (в том числе — в находящийся под боком лес). Территория, которая многие десятилетия была излюбленным местом семейного отдыха, из-за масштабных строек закрыта. Из-за строек же перекрыт привычный доступ в Калиновский лесопарк. И понятно, что без вырубок деревьев тут не обходится. Первая волна «лесоповала» возле стадиона прошла несколько лет назад, когда якобы «по просьбам трудящихся» возле стадиона начали сооружать лыже-роллерную трассу (так и не ставшую популярной после открытия).Известно, что большинство новых спортивных объектов в Екатеринбурге затеяли возводить ради Универсиады. Это уже было делом сомнительным — стоит ли такой масштабный «огород» городить ради одного-единственного мероприятия? Теперь, когда из-за санкций и охлаждения отношения к России со стороны западных стран, Универсиада отменена, мегаломанские проекты тем более кажутся пустой тратой денег, сил… И — что вообще невосполнимо — природных богатств.