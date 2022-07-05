На Урале стартовал уникальный проект для подростков по созданию арт-объектов по книгам фантастов
Общество
Фото: пресс-служба АНО ДО «Академия»
В Свердловской области стартовал уникальный проект для подростков. Ребята будут создавать арт-объекты по книгам авторов-фантастов с использованием современных технологий в области электроники, дополненной реальности и 3Д-моделирования. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе АНО ДО «Академия».
Подростки 12-18 лет в Екатеринбурге, Березовском и других городах Свердловской области смогут познакомиться с современными авторами-фантастами и взять у них интервью, сделать обзоры книжных новинок, поучаствовать в мастер-классах, хакатонах и практических занятиях по созданию объектов искусства и культуры. Также в программе – обучение электронике, программированию, моделированию и компьютерной графике. Проект создал Центр образовательных и социальных проектов «Академия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Более 150 участников проекта в течение 2022-2023 учебного года будут создавать с экспертами и наставниками уникальные арт-объекты, которые затем подарят библиотекам, чтобы привлекать внимание других подростов к значимым и интересным книгам.
Сейчас 55 участников из Екатеринбурга, Североуральска, Березовского, Каменска-Уральского и Невьянска в загородном лагере «Дружба» уже придумывают арт-объекты под руководством представителей Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра, библиотеки Семейного чтения Березовского и промышленных предприятий Екатеринбурга (ПАО «Завод им. М.И. Калинина» и ОКБ «Новатор»). Оценить идеи и проголосовать за наиболее интересные можно будет через неделю на странице проекта во ВКонтакте.
Подростки 12-18 лет в Екатеринбурге, Березовском и других городах Свердловской области смогут познакомиться с современными авторами-фантастами и взять у них интервью, сделать обзоры книжных новинок, поучаствовать в мастер-классах, хакатонах и практических занятиях по созданию объектов искусства и культуры. Также в программе – обучение электронике, программированию, моделированию и компьютерной графике. Проект создал Центр образовательных и социальных проектов «Академия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Более 150 участников проекта в течение 2022-2023 учебного года будут создавать с экспертами и наставниками уникальные арт-объекты, которые затем подарят библиотекам, чтобы привлекать внимание других подростов к значимым и интересным книгам.
Сейчас 55 участников из Екатеринбурга, Североуральска, Березовского, Каменска-Уральского и Невьянска в загородном лагере «Дружба» уже придумывают арт-объекты под руководством представителей Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра, библиотеки Семейного чтения Березовского и промышленных предприятий Екатеринбурга (ПАО «Завод им. М.И. Калинина» и ОКБ «Новатор»). Оценить идеи и проголосовать за наиболее интересные можно будет через неделю на странице проекта во ВКонтакте.
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