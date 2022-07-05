Главой экологического фонда на Урале стала экс-чиновница Ольга Глацких
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Русский экологический фонд создали в Свердловской области. Его директором стала экс-чиновница Ольга Глацких, которая прославилась своим высказыванием «государство вам ничего не должно, оно не просило вас рожать».
Как заявила Глацких на пресс-конференции в Екатеринбурге, русский экологический фонд будет заниматься комплексным решением проблем в сфере экологии, причем не только в Свердловской области.
В подписании соглашения о создании фонда участвовали региональный министр природы Алексей Кузнецов и депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников.
Как заявила Глацких на пресс-конференции в Екатеринбурге, русский экологический фонд будет заниматься комплексным решением проблем в сфере экологии, причем не только в Свердловской области.
В подписании соглашения о создании фонда участвовали региональный министр природы Алексей Кузнецов и депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников.
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