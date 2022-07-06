На фестивале «Музыка Свободы» в Заречном выступит группа «Сплин»

– Для «Свобода Концерт Холл» поддержка местных артистов всегда была приоритетной задачей. Мы шли к созданию такого фестиваля 14 лет. Росли, переезжали, пережили всевозможные кризисы и беспределы, смены поколений и их музыкальных предпочтений, коронавирус и прочие преграды. И в этом году, едва очнувшись от очередных потрясений, мы поняли - сейчас или никогда. Момент настал. Именно сейчас решается судьба всего шоу-бизнеса, всей концертной индустрии, тем более, локальной. Мы понимаем, что именно сейчас у музыкантов и аудитории есть потребность в таких масштабных фестивалях, и этот запуск – большой шаг для всех нас, – рассказывает директор ООО «Нирвана» Антон Чернобровкин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В городе Заречный под Екатеринбургом состоится фестиваль «Музыка Свободы». Масштабный двухдневный Open Air пройдет на пляже «Ривьера» 13-14 августа. На фестивале выступит группа «Сплин».Мероприятие проводит команда «Свобода Концерт Холл». Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, сейчас на Урале нет ни одного загородного постоянного фестиваля в подобном формате. Поэтому команда «Свободы» решила его создать.Хедлайнеры фестиваля – The Hatters, Нейромонах Феофан, GSPD, Rock Privet, Заточка, Мукка, Аффинаж, Distemper, Гудтаймс, Stigmata, Кирпичи, F.P.G. Главным хедлайнером станет группа «Сплин». Помимо известных по всей России артистов на «Музыке Свободы» выступят локальные исполнители.Фестиваль пройдет на пляже «Ривьера» в Заречном. Такое местоположение позволит сделать обширную музыкальную программу и организовать множество рекреативных зон. Среди развлечений на фестивале будут фудкорт, маркетплейс, водные активности, спортивные площадки, фотозоны и активности от партнеров мероприятия.