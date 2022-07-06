На фестивале «Музыка Свободы» в Заречном выступит группа «Сплин»

15.45 Вторник, 12 июля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В городе Заречный под Екатеринбургом состоится фестиваль «Музыка Свободы». Масштабный двухдневный Open Air пройдет на пляже «Ривьера» 13-14 августа. На фестивале выступит группа «Сплин».

Мероприятие проводит команда «Свобода Концерт Холл». Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, сейчас на Урале нет ни одного загородного постоянного фестиваля в подобном формате. Поэтому команда «Свободы» решила его создать.

Хедлайнеры фестиваля – The Hatters, Нейромонах Феофан, GSPD, Rock Privet, Заточка, Мукка, Аффинаж, Distemper, Гудтаймс, Stigmata, Кирпичи, F.P.G. Главным хедлайнером станет группа «Сплин». Помимо известных по всей России артистов на «Музыке Свободы» выступят локальные исполнители.

– Для «Свобода Концерт Холл» поддержка местных артистов всегда была приоритетной задачей. Мы шли к созданию такого фестиваля 14 лет. Росли, переезжали, пережили всевозможные кризисы и беспределы, смены поколений и их музыкальных предпочтений, коронавирус и прочие преграды. И в этом году, едва очнувшись от очередных потрясений, мы поняли - сейчас или никогда. Момент настал. Именно сейчас решается судьба всего шоу-бизнеса, всей концертной индустрии, тем более, локальной. Мы понимаем, что именно сейчас у музыкантов и аудитории есть потребность в таких масштабных фестивалях, и этот запуск – большой шаг для всех нас, – рассказывает директор ООО «Нирвана» Антон Чернобровкин.


Фестиваль пройдет на пляже «Ривьера» в Заречном. Такое местоположение позволит сделать обширную музыкальную программу и организовать множество рекреативных зон. Среди развлечений на фестивале будут фудкорт, маркетплейс, водные активности, спортивные площадки, фотозоны и активности от партнеров мероприятия.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Урал Fresh Fest» пройдет в Екатеринбурге уже на этой неделе
06 июля 2022
Фестиваль «Не Темно» поучит уральских художников осмыслять контекст Екатеринбурга
04 июля 2022
В парке у ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге пройдет фестиваль «ЗООФРЕНДЛИ»
08 июля 2022
Жители Екатеринбурга примут участие в создании арт-объекта на Добролюбова
05 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Как независимые профсоюзы ежедневно улучшают условия труда в России

Примеры того, как российские курьеры, учителя и медики объединяются в борьбе за свои трудовые права – и добиваются в этом успехов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:50 Часы Универсиады исчезнут с Плотинки в Екатеринбурге
17:21 В Свердловской области 109 выпускников сдали ЕГЭ на высшие баллы
17:05 Убийце женщины в Свердловской области вынесли приговор
16:38 На Урале стартовал уникальный проект для подростков по созданию арт-объектов по книгам фантастов
16:22 Главой экологического фонда на Урале стала экс-чиновница Ольга Глацких
15:45 На фестивале «Музыка Свободы» в Заречном выступит группа «Сплин»
15:08 Владимир Соловьев заявил о необходимости Ельцин Центра в Екатеринбурге
14:46 Ксения Собчак раскритиковала мэра Екатеринбурга за отсутствие горячей воды на Вторчермете
14:22 Силовики задержали главу Пышминского городского округа Виктора Соколова
13:51 Свердловская область получит 20 миллиардов рублей на строительство кампуса УрФУ
13:22 Коронавирусом заболели еще 99 свердловчан
12:59 В суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП на дороге к аэропорту Кольцово
12:25 В Екатеринбурге автоинспекторы выявили 210 нарушений ПДД водителями автобусов и такси
11:53 В Реже возбудили уголовное дело из-за незаконной рубки леса
11:21 Три лесных пожара зафиксировано в Свердловской области
10:54 В Красноуральске при финансовой поддержке «Святогора» отремонтируют несколько дорог
10:22 В Свердловской области от укусов клещей пострадали свыше 44 тысяч человек
09:50 На стене лицея в Екатеринбурге появился художник с гусем
09:27 Огнеборцы всю ночь тушили пожар в промзоне в Екатеринбурге
21:00 Стали известны подробности резни, в которой едва не погибла молодая семейная пара из Асбеста
20:30 В Екатеринбурге в отдалённом будущем, возможно, построят новую четырёхполосную трассу до Арамили
20:17 Безопасные пляжи в Свердловской области есть, но купаться не рекомендуется
19:34 Прав человека становится всё меньше, но в Екатеринбурге можно посмотреть кино о них
19:11 Рабочие Баранчинского электромеханического завода недополучили 20 миллионов рублей зарплаты
18:34 Свердловская филармония устроит в Екатеринбурге «Воздушный сезон»
17:51 В Екатеринбурге за три дня задержали 15 пьяных водителей
Все новости Свердловской области
16:47 Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении «Яндекс. Еды» за утечку данных
16:01 Минобороны Беларуси объявило о военных учениях в Гомельской области
14:35 Депутат Мосгордумы Ступин попросил мэрию назвать адреса бомбоубежищ, но получил отказ из-за «секретности»
13:48 Журналист Дудь* оштрафован на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
12:09 Роспотребнадзор: в России официально подтвержден первый случай оспы обезьян
11:57 Власти Хабаровского края просят ввести ЧС федерального значения из-за лесных пожаров
10:39 Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал ролик для жителей о том, как вести себя при ядерном ударе
09:31 Кузбасский горняк, пропавший 5 июля после обвала в шахте, найден живым
18:35 Российские банки начали закупать китайские банкоматы взамен американских
17:24 Мишустин заявил, что правительство работает над федеральным реестром долгостроев
16:49 Глава Якутии сообщил, что на севшем на мель теплоходе пострадали его родственники
16:22 В Новосибирске комиссия горсовета направила в полицию материалы с доносами на депутата Каверзину
14:48 В парламент Беларуси внесли законопроект, ограничивающий выезд из страны для некоторых граждан
11:59 Шведская компания Electrolux Professional прекращает работу в России
10:32 Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием ликвидировать «Профсоюз журналистов и работников СМИ»
09:25 Президент Шри-Ланки на фоне массовых протестов официально заявил о готовности уйти в отставку
15:04 Владимир Путин направил соболезнования родным скончавшегося после покушения Синдзо Абэ
14:54 Муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о распространении фейков об армии
13:56 Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения
11:29 На Камчатке вертолет со школьниками экстренно приземлился в котёл вулкана
11:04 Сенаторам предложили вернуть уголовную статью за вредительство
10:38 ТАСС: В Кузбассе во время поисковой операции на шахте погиб горноспасатель
09:21 В экс-премьера Японии дважды выстрелили во время его предвыборной речи
17:41 Как независимые профсоюзы ежедневно улучшают условия труда в России
16:20 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала разговоры об использовании ядерного оружия недопустимыми
15:34 Выдача кредитов в России впервые выросла почти на 70% за месяц
Все новости России и мира
17:50 Часы Универсиады исчезнут с Плотинки в Екатеринбурге
17:21 В Свердловской области 109 выпускников сдали ЕГЭ на высшие баллы
17:05 Убийце женщины в Свердловской области вынесли приговор
16:38 На Урале стартовал уникальный проект для подростков по созданию арт-объектов по книгам фантастов
16:22 Главой экологического фонда на Урале стала экс-чиновница Ольга Глацких
15:45 На фестивале «Музыка Свободы» в Заречном выступит группа «Сплин»
15:08 Владимир Соловьев заявил о необходимости Ельцин Центра в Екатеринбурге
14:46 Ксения Собчак раскритиковала мэра Екатеринбурга за отсутствие горячей воды на Вторчермете
14:22 Силовики задержали главу Пышминского городского округа Виктора Соколова
13:52 В Пермском крае отметят Единый день фольклора
13:51 Свердловская область получит 20 миллиардов рублей на строительство кампуса УрФУ
13:22 Коронавирусом заболели еще 99 свердловчан
13:04 Химики Пермского Политеха получили отечественное сырье для алюминия экологично и недорого
12:59 В суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП на дороге к аэропорту Кольцово
12:55 В Перми осужден организатор нелегальных перевозок по Каме
12:50 Пермский край в лидерах по регистрации ранее возникших прав на недвижимость
12:25 В Екатеринбурге автоинспекторы выявили 210 нарушений ПДД водителями автобусов и такси
11:53 В Реже возбудили уголовное дело из-за незаконной рубки леса
11:21 Три лесных пожара зафиксировано в Свердловской области
11:18 Сервис ФССП России на портале Госуслуг поможет должникам узнать об ограничении выезда за границу
10:54 В Красноуральске при финансовой поддержке «Святогора» отремонтируют несколько дорог
10:22 В Свердловской области от укусов клещей пострадали свыше 44 тысяч человек
09:50 На стене лицея в Екатеринбурге появился художник с гусем
09:27 Огнеборцы всю ночь тушили пожар в промзоне в Екатеринбурге
21:00 Стали известны подробности резни, в которой едва не погибла молодая семейная пара из Асбеста
20:30 В Екатеринбурге в отдалённом будущем, возможно, построят новую четырёхполосную трассу до Арамили
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK