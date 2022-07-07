Свердловская область получит 20 миллиардов рублей на строительство кампуса УрФУ

– Деревня Универсиады станет началом нового кампуса УрФУ. Кроме спортивных объектов университет получит 8,5 тыс. мест в общежитиях, научно-образовательный центр с электронной библиотекой и универсальным залом для конференций. Вместе с тем, формирование полноценного студенческого городка требует решения по строительству дополнительных объектов. Среди них – новые учебные корпуса и комплекс зданий для СУНЦа, – сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На строительство кампуса УрФУ Свердловская область получит 20 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Сейчас к Международным студенческим играм в микрорайоне Новокольцовский строится Деревня Универсиады. После соревнования объекты перейдут Уральскому федеральному университету. Но для появления на этой территории полноценного кампуса вуза требуется реализовать еще вторую часть проекта.Вторая очередь студенческого города называется «Центр цифровой трансформации» и включает в себя корпуса института экономики и управления, института радиоэлектроники и информационных технологий, а также СУНЦ УрФУ.Деньги выделят в период с 2022 по 2025 году. Первый транш поступит уже в этом году. Планируется, что объект общей площадью 100200 квадратных метров введут в эксплуатацию в 2026 году.