В Екатеринбурге автоинспекторы выявили 210 нарушений ПДД водителями автобусов и такси

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на прошлой неделе проходили сплошные проверки водителей автобусов и такси. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы за неделю проверили более 800 автобусов. Было выявлено 130 нарушений ПДД, среди которых 12 – отсутствие диагностической карты, а восемь – наличие неисправностей или условий, при которых эксплуатация автобуса запрещена.Также сотрудники ГИБДД проверили свыше 500 автомобилей такси и выявили почти 80 нарушений ПДД водителями. Среди нарушений: отсутствие при себе документов, предусмотренных ПДД (22 случая), наличие неисправностей или условий, при которых эксплуатация автомобиля запрещена (16), отсутствие диагностической карты (4).С начала года в Екатеринбурге произошло 43 ДТП с участием автобусов, в которых погибли два человека, еще 56 – получили травмы.