В Красноуральске при финансовой поддержке «Святогора» отремонтируют несколько дорог

– С этим злободневным вопросом не раз на «Святогор» обращались и депутаты Думы ГО Красноуральск, и жители города. В Красноуральске достаточно проблемных улиц, которые уже давно нуждаются в восстановлении. И в нынешнем году наше предприятие окажет городу благотворительную помощь в этом вопросе, – рассказал заместитель директора по социальным и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В этом году в рамках государственно-частного партнёрства АО «Святогор» (предприятия металлургического комплекса УГМК) и администрации ГО Красноуральск будет заасфальтировано несколько городских дорожных магистралей.В ближайшее время планируется приступить к капитальному ремонту дорог по улицам Клары Цеткин, Калинина, Вокзальная, Маяковского и Центральная, а также благоустройству тротуара по улице Новая в поселке Пригородный.АО «Святогор» выделил на капитальный ремонт дорог более 25 миллионов рублей.