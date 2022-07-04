В Свердловской области от укусов клещей пострадали свыше 44 тысяч человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области от присасывания клещей пострадали уже 44 202 человека. Среди пострадавших – 7 808 детей.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, больше всего пострадавших в Слободо-Туринском и Байкаловском районах, Пышминском, Талицком и Тугулымском городских округах, Дегтярске, Верхней Туре, Верхнем Тагиле, Ирбитском районе и Каменске-Уральском. На Екатеринбург приходится 14 990 случаев присасывания клещей.В больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» доставлены 265 человек, среди них 58 детей. Подтвержден диагноз у 30 взрослых и семи детей.С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 522 человека, в том числе 114 детей. Диагноз подтвердили у 180 человек, среди них – 19 детей.