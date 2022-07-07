На стене лицея в Екатеринбурге появился художник с гусем

– Изначально «Автопортрет с гусем» был написан в 2016 году на Академической даче им. Репина под впечатлением рассказа одной девушки, у которой в детстве был гусь-охранник. Вот и я подумал, классно было бы иметь такого. Да и вообще приручить гуся, как самое внушающее страх деревенское животное, это супер-мечта, – сообщил Кирилл Бородин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На стене лицея №173 на улице Народной Воли, 21 в Екатеринбурге уличный художник Кирилл Бородин разместил автопортрет с гусем. Работа выполнена в рамках фестиваля STENOGRAFFIA.В пресс-службе фестиваля «Вечерним ведомостям» рассказали, что на мурале изображен сам художник, держащий гуся. Смотрящая на зрителя птица является визуальным центром арт-объекта, а образ художника уведен на второй план.Кирилл Бородин – художник из Кургана. Сейчас он живет и работает на два города – Екатеринбург и Санкт-Петербург. Также он является членом Союза художников России. В фестивале STENOGRAFFIA он участвует впервые.