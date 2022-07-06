В Екатеринбурге в отдалённом будущем, возможно, построят новую четырёхполосную трассу до Арамили
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ряде СМИ сегодня появилась новость о том, что в Екатеринбурге построят новую четырёхполосную трассу, которая пройдёт от развязки Ново-Кольцовского тракта с улицей Чистой до Большого Истока и Арамили — пересекая улицы Альпинистов, Черняховского и ЕКАД. «Вечерние ведомости» ознакомились с размещённой документацией и выяснили, что до строительства этой дороги ещё далеко – сейчас на обсуждение выставили проекты межевания и планировки территории за нынешним «Сима-лендом», согласно которым предполагается построить лишь небольшой отрезок в створе будущей трассы — от Альпинистов до Черняховского. У самой трассы до Арамили же пока даже нет проекта.
Проекты планировки и межевания территории выложены на странице общественных обсуждений Администрацией Екатеринбурга. Год назад обсуждения по этому вопросу уже проходили, но от правообладателей земельных участков поступил ряд существенных замечаний, и проект пришлось корректировать.
Если открыть документацию, то станет ясно, что общественные обсуждения касаются в первую очередь не дороги, а размещения производственно-складских объектов в районе пересечения Ново-Кольцовского тракта и ЕКАД. Заказчиком проекта является ООО «Терминал Чкаловский». Проектом действительно предусматривается появление дороги в створе будущей трассы, но лишь небольшой участок длиной около 1 километра – который должен соединить улицы Альпинистов и Черняховского. То есть на данном этапе дорогу не планируется доводить даже для ЕКАДа – так что её постройка будет актуальна разве что для собственников и пользователей складов в районе терминала «Чкаловский» и «Сима-ленда».
Что же касается дороги до Арамили Через ЕКАД и Большой Исток, то в Генплане она существует давно, однако дальше планов дело пока не продвинулось, хотя в последние годы о ней заговорили активнее – в свете проекта промышленно-складского комплекса «Кольцовский-3», который запланировали разместить как раз между Екатеринбургом и Арамилью. В 2021 году и.о. главы областного минстроя Виктор Московских подписал приказ о подготовке документации по планировке территории для размещения новой дороги, но её строительство требует существенных материальных затрат – постройки развязок на пересечении с ЕКАД, другими автомобильными и железнодорожными ветками. К слову, во время публичных слушаний по проекту «Кольцовский-3» против высказывались власти Арамильского городского округа – выразив сомнение в том, что дорога вообще будет построена. Замглавы администрации Арамили Елена Редькина заявила, что в таком случае транспортная нагрузка ляжет на Арамильские тракт и городские улицы, затруднив на них движение.
Проекты планировки и межевания территории выложены на странице общественных обсуждений Администрацией Екатеринбурга. Год назад обсуждения по этому вопросу уже проходили, но от правообладателей земельных участков поступил ряд существенных замечаний, и проект пришлось корректировать.
Если открыть документацию, то станет ясно, что общественные обсуждения касаются в первую очередь не дороги, а размещения производственно-складских объектов в районе пересечения Ново-Кольцовского тракта и ЕКАД. Заказчиком проекта является ООО «Терминал Чкаловский». Проектом действительно предусматривается появление дороги в створе будущей трассы, но лишь небольшой участок длиной около 1 километра – который должен соединить улицы Альпинистов и Черняховского. То есть на данном этапе дорогу не планируется доводить даже для ЕКАДа – так что её постройка будет актуальна разве что для собственников и пользователей складов в районе терминала «Чкаловский» и «Сима-ленда».
Что же касается дороги до Арамили Через ЕКАД и Большой Исток, то в Генплане она существует давно, однако дальше планов дело пока не продвинулось, хотя в последние годы о ней заговорили активнее – в свете проекта промышленно-складского комплекса «Кольцовский-3», который запланировали разместить как раз между Екатеринбургом и Арамилью. В 2021 году и.о. главы областного минстроя Виктор Московских подписал приказ о подготовке документации по планировке территории для размещения новой дороги, но её строительство требует существенных материальных затрат – постройки развязок на пересечении с ЕКАД, другими автомобильными и железнодорожными ветками. К слову, во время публичных слушаний по проекту «Кольцовский-3» против высказывались власти Арамильского городского округа – выразив сомнение в том, что дорога вообще будет построена. Замглавы администрации Арамили Елена Редькина заявила, что в таком случае транспортная нагрузка ляжет на Арамильские тракт и городские улицы, затруднив на них движение.
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