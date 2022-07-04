Прав человека становится всё меньше, но в Екатеринбурге можно посмотреть кино о них

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Программу Международного кинофестиваля «Сталкер» с сегодняшнего дня можно посмотреть в Екатеринбурге. В Доме Кино с 11-го по 15-ое июня будут показаны фильмы, получившие призы киносмотра, который с 1995-го года проводится в Москве. Все их объединяет тема — гражданские права человека.Начнётся «отголосок» московского фестиваля с показа игрового фильма «Мария. Спасти Москву» Веры Сторожевой. В нём экранное воплощение получила легенда о том, будто Москву от захвата фашистами удалось спасти при помощи иконы Божьей Матери. Продолжится показ фестивальных фильмов на следующий день премьерой киноленты «Простой карандаш» Натальи Назаровой. Героиня фильма организовывает кружок рисования для детей из неблагополучных семей. В среду, 13-го июня программа продолжится лентой «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, в четверг в Доме Кино покажут фильм «Двое» Тимофея Жалнина, а завершится фестиваль премьерой полнометражного анимационного фильма Андрея Хржановского «Нос, или «Заговор «не таких»».Кроме того, на фестивальной неделе в Доме Кино будут показаны документальные фильмы, которые входили в программу 27-го фестиваля «Сталкер».