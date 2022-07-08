Свердловская филармония устроит в Екатеринбурге «Воздушный сезон»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В жаркие летние дни в закрытых помещениях не хочется сидеть ни слушателям, ни музыкантам. Поэтому в августе Свердловская филармония устроит череду концертов на открытом воздухе в нескольких парках Екатеринбурга.Программа «Воздушный сезон с Филармонией» начнётся 15-го августа с концертов в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. В будние дни музыка будет звучать здесь по два раза в день — с 14:00 и в 19:00. А в 21-го, 27-го и 28-го августа выступления Симфонического хора и солистов филармонии пройдут ещё и в амфитеатре МЕГА Парка.Репертуар концертов составлен таким образом, чтобы интересно было слушать людям всех возрастов. Помимо симфонической музыки в программу включены фрагменты из саундтреков к популярным фильмам, романсы и произведения для хора.