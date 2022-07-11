В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Ленина – Хохрякова
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта на пересечении проспекта Ленина и улицы Хохрякова. Ограничения будут действовать с 30 июля по 1 августа.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с проведением ремонта трамвайных путей. На период перекрытия будет закрыто движение трамваев № 2, 6, 13, 15, 18 и 26 по проспекту Ленина от остановки «Площадь Коммунаров» до остановки «Оперный театр» в обоих направлениях.
Автомобили на время ремонта трамвайных путей будут направлять по улицам Хохрякова, Вайнера, Антона Валека и проспекту Ленина.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с проведением ремонта трамвайных путей. На период перекрытия будет закрыто движение трамваев № 2, 6, 13, 15, 18 и 26 по проспекту Ленина от остановки «Площадь Коммунаров» до остановки «Оперный театр» в обоих направлениях.
Автомобили на время ремонта трамвайных путей будут направлять по улицам Хохрякова, Вайнера, Антона Валека и проспекту Ленина.
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