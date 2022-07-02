Депутат свердловского Заксобрания рассказал историю фейка о крокодиле в Исети
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спустя девять лет стало известно, кто выпустил на берег реки Исеть в Екатеринбурге крокодила. Напомним, что в августе 2013 года очевидцы засняли рептилию, направляющуюся к воде. Однако реальность этого сообщения ставили под сомнение.
Видео: Ektb TV
Тайну «исетского крокодила» раскрыл депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов. Он рассказал в своем телеграм-канале, что выпустил на берег реки крокодила, который жил у его друга. Перевозили рептилию в специальном железном ящике, а, чтобы снять на телефон видео гуляющего по берегу крокодила, хватило одной минуты. После съемок рептилию вернули в переноску и отправили домой.
Алексей Свалов пояснил, что такая новость была необходима для отведения глаз от нашумевшей новости про одно должностное лицо.
«Чтобы прекратить вереницу публикаций, которые журналисты рерайтили в свои издания, нужен был резонансный инфоповод. И я решился на одну из самых интересных авантюр в своей жизни. 4 дня все мониторинги были забиты Исетским крокодилом. А человек продолжал спокойно трудиться еще около пяти лет», – добавил Свалов.
Видео: Ektb TV
Тайну «исетского крокодила» раскрыл депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов. Он рассказал в своем телеграм-канале, что выпустил на берег реки крокодила, который жил у его друга. Перевозили рептилию в специальном железном ящике, а, чтобы снять на телефон видео гуляющего по берегу крокодила, хватило одной минуты. После съемок рептилию вернули в переноску и отправили домой.
Алексей Свалов пояснил, что такая новость была необходима для отведения глаз от нашумевшей новости про одно должностное лицо.
«Чтобы прекратить вереницу публикаций, которые журналисты рерайтили в свои издания, нужен был резонансный инфоповод. И я решился на одну из самых интересных авантюр в своей жизни. 4 дня все мониторинги были забиты Исетским крокодилом. А человек продолжал спокойно трудиться еще около пяти лет», – добавил Свалов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».