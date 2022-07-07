На перекрестке 8 Марта – Большакова в Екатеринбурге ограничат движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по перекрестку 8 Марта – Большакова с 00:00 23 июля до 05:00 25 июля.Перекрытие связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей на данном участке. В связи с перекрытием изменится схема движения автобуса и трамваев.Автобус №58, направляющийся в сторону конечной остановки «Горбольница № 7», будет курсировать по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова, а затем продолжит путь по обычному маршруту. Автобус, двигающийся в сторону «Ритейл-парка», проследует по улицам Декабристов, 8 Марта, Большакова и далее по маршруту.Помимо этого, трамваи № 1, 4, 9, 14, 15, 25, 27 на время ограничения будут двигаться в объезд. А автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов.