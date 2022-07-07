В столице Урала появился мурал от сербского художника

– Это интересная традиция для меня. Я вдохновился советским временем, советской масляной живописью. Мне нравится характерный для этой эпохи стиль, – рассказал Wuper Kec.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сербский художник Дэян Иванóвич в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA создал мурал «Madzarevic». Арт-объект разместился на улице Малышева,56А.Как рассказали в пресс-службе фестиваля, художник работает под псевдонимом Wuper Kec. На здании он изобразил мужчину, который чистит яблоко, а позади него разместил ковер, который видел на стенах в русских квартирах. Его работа выполнена в стиле реализма.Дэян Иванóвич впервые приехал в Екатеринбурге и впервые принял участие в фестивале уличного искусства STENOGRAFFIA. Он занимается стрит-артом уже 15 лет. Пять лет назад художник начал создавать реалистичные муралы.