Жаркую погоду в Свердловской области разбавят кратковременные дожди
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает сохраняться жаркая погода, однако, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в регионе ожидаются кратковременные дожди. Также прогнозируются грозы.
В понедельник, 11 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +15…+20°C, днём +27…+32°C. Ветер северо-восточный 2-7 м/сек, при грозе порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге в этот же день переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ночью +18…+20°C, днём +29…+31°C. Ветер северо-восточный 2-7 м/сек.
Во вторник, 12 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +14…+19°C, днём +27…+32°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +17…+19°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 13 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди. Ночью +13…+18°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +16…+18°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 11 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +15…+20°C, днём +27…+32°C. Ветер северо-восточный 2-7 м/сек, при грозе порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге в этот же день переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ночью +18…+20°C, днём +29…+31°C. Ветер северо-восточный 2-7 м/сек.
Во вторник, 12 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +14…+19°C, днём +27…+32°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +17…+19°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 13 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди. Ночью +13…+18°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +16…+18°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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