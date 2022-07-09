В Свердловской области ищут 54-летнего мужчину, пропавшего 8 июля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Горноуральском городском округе пропал 54-летний Андрей Попов из села Южаково. Его местонахождение неизвестно с 8 июля, сообщает поисковый отряд «Прорыв».Мужчина ростом 160 см, плотного телосложения, с рыжими волосами и зелёными глазами. На момент пропажи был одет в трико чёрного цвета.Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить координатору поиска Надежде по телефону +7 952 130-33-70.Также розыском мужчины занимается отделение полиции №1 МУ МВД России «Нижнетагильское». Там просят обращаться по номеру +7 343 547-70-02.