Екатеринбурженка пожаловалась на мешки с протухшим мясо на выезде из города

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на гору мешков с мясом и потрохами, на которые она наткнулась случайно, остановившись на выезде из города. Кто их там оставил, неизвестно.Женщина почувствовала ужасный запах, когда была на перекрестке ЕКАД «Каменные палатки» — Палкино. Тогда она решила найти его источник и обнаружили гору мешков, на которых уже были заметны черви, пишет портал Е1.RU.«Ближе подойти возможно только в маске, процесс разложения начался, запах ужасный на всю округу», – рассказала местная жительница изданию.