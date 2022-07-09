В Нижнем Тагиле ищут 44-летнего мужчину, пропавшего 2 июля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
В Нижнем Тагиле пропал 44-летний Игорь Бутаков. С 2 июля его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, с короткими чёрными волосами и голубыми глазами. Предположительно, был одет в ветровку, молочного цвета футболку, чёрные штаны и сланцы.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, с короткими чёрными волосами и голубыми глазами. Предположительно, был одет в ветровку, молочного цвета футболку, чёрные штаны и сланцы.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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