В Нижнем Тагиле ищут 44-летнего мужчину, пропавшего 2 июля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле пропал 44-летний Игорь Бутаков. С 2 июля его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, с короткими чёрными волосами и голубыми глазами. Предположительно, был одет в ветровку, молочного цвета футболку, чёрные штаны и сланцы.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.