Полиция провела рейды по екатеринбургским барам

10.28 Воскресенье, 10 июля 2022
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу
В период с 8 на 9 июля сотрудники полиции провели рейды по екатеринбургским барам с целью выявления в них несовершеннолетних граждан, а также пресечения различного рода правонарушений. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Вместе с правоохранителями в рейдах участвовали активисты из мониторинговой группы «Народный контроль» и члены общественной палаты города Екатеринбурга. Также с ними действовали сотрудники Центра кинологической службы и спецподразделения «ГРОМ» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области.

Всего за два дня было правоохранители проверили более 10 мест. За это время полицейские составили 4 административных протокола по статье 20.20 («потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах») и по статье 20.1 («мелкое хулиганство»).

«Представителями подразделения по делам несовершеннолетних также составлено 2 протокола за распитие алкоголя подростками», – рассказали в пресс-группе.


В ходе рейда правоохранители обнаружили кальянную, в которой несовершеннолетним продавали крепкие алкогольные напитки, при этом, как утверждается, без специальной лицензии. В результате сотрудники полиции изъяли 147 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«В помещении кальянной также отсутствуют эвакуационные выходы и огнетушители. Деятельность заведения приостановлена, проводится проверка», – подчеркнули в УМВД.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:37 В Каменске-Уральском ищут 45-летнего мужчину, пропавшего 2 июля
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21:02 На помощь кинотеатрам Екатеринбурга пришло американское телевидение
20:04 Сквер «Город мастеров» в Бисерти подвергся нападению незнакомки
19:52 Разваливающуюся плотину в Екатеринбурге не взялся ремонтировать ни один подрядчик
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18:27 Ни один подрядчик не захотел ремонтировать памятник Уральскому добровольческому корпусу в Екатеринбурге
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