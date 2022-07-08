Полиция провела рейды по екатеринбургским барам

«Представителями подразделения по делам несовершеннолетних также составлено 2 протокола за распитие алкоголя подростками», – рассказали в пресс-группе.

«В помещении кальянной также отсутствуют эвакуационные выходы и огнетушители. Деятельность заведения приостановлена, проводится проверка», – подчеркнули в УМВД.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В период с 8 на 9 июля сотрудники полиции провели рейды по екатеринбургским барам с целью выявления в них несовершеннолетних граждан, а также пресечения различного рода правонарушений. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.Вместе с правоохранителями в рейдах участвовали активисты из мониторинговой группы «Народный контроль» и члены общественной палаты города Екатеринбурга. Также с ними действовали сотрудники Центра кинологической службы и спецподразделения «ГРОМ» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области.Всего за два дня было правоохранители проверили более 10 мест. За это время полицейские составили 4 административных протокола по статье 20.20 («потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах») и по статье 20.1 («мелкое хулиганство»).В ходе рейда правоохранители обнаружили кальянную, в которой несовершеннолетним продавали крепкие алкогольные напитки, при этом, как утверждается, без специальной лицензии. В результате сотрудники полиции изъяли 147 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.