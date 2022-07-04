Свердловский губернатор проверит реставрацию старинного дома в Ирбите

«В прошлом сентябре я поручил за три года отреставрировать 15 домов — памятников архитектуры в Ирбите. Скоро собираюсь туда с визитом — посмотрим, как идет работа», — написал Куйвашев в своём телеграм-канале.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует посетить дом купца Колмакова в Ирбите, чтобы проверить как идёт процесс реставрации памятника архитектуры.Дом купца Колмакова — одно из старинных зданий Ирбита. Оно было построено в начале 20 века. Внешне строение напоминает замок.