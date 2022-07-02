В Каменске-Уральском ищут 45-летнего мужчину, пропавшего 2 июля

14.37 Суббота, 9 июля 2022
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области пропал 45-летний Валерий Сохранич из Каменска-Уральского. С 2 июля его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, с короткими тёмно-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрный джемпер с воротником на молнии, тёмно-синие джинсы и тёмно-серые кроссовки.

Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:14 В уральской столице под колёсами КАМАЗа погиб пешеход
21:02 На помощь кинотеатрам Екатеринбурга пришло американское телевидение
20:04 Сквер «Город мастеров» в Бисерти подвергся нападению незнакомки
19:31 Семь лет лишения свободы за погибшего в ДТП ребёнка получил житель Берёзовского
18:27 Ни один подрядчик не захотел ремонтировать памятник Уральскому добровольческому корпусу в Екатеринбурге
18:11 Екатеринбуржцам предлагают получше познакомиться с главным в городе парком отдыха
17:55 В столице Урала закроют движение на участке улицы Студенческой
17:45 В Солнечном под Екатеринбургом власти не нашли другого места для фельдшерского пункта кроме как на огороде у пенсионерки
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