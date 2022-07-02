В Каменске-Уральском ищут 45-летнего мужчину, пропавшего 2 июля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области пропал 45-летний Валерий Сохранич из Каменска-Уральского. С 2 июля его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, с короткими тёмно-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрный джемпер с воротником на молнии, тёмно-синие джинсы и тёмно-серые кроссовки.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.