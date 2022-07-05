На помощь кинотеатрам Екатеринбурга пришло американское телевидение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Когда про российским СМИ прошла новость о том, что в кинотеатрах теперь будут показывать телесериалы, это казалось шуткой. Ан, нет! На сайте кинотеатра «Гринвич Синема» появился анонс показа на большом экране финальных серий 4-го сезона американского телесериала «Очень странные дела» компании «Netflix». Очень популярный мистический ужастик покажут по серии на сеанс.Если изучить общую афишу екатеринбургских кинотеатров, можно обнаружить, что в основном зрителей заманивают отечественными новинками и импортными хитами 10-летней, а то и более давности. Так, кто не успел в 2011-м году посмотреть на большом экране медитативный боевик «Драйв» с Райаном Гослингом, может сделать это сейчас в «Алатыре» или Ельцин Центре. Любителям смазливых вампиров предлагают пересмотреть «Сумерки» (2008-й год) и даже «Интервью с вампиром» (1994-й год). Для фанатов фантастики «выкатили» на экраны великолепную и сравнительно свежую троицу — «Марсианина» Ридли Скотта, «Гравитацию» Альфонсо Куарона и «Интерстеллар» Кристофера Нолана.Впрочем, встречаются в афише и голливудские новинки. Собрать хоть какую-то кассу уральским кинотеатрам помогает новый «Бэтмэн», «Морбиус», «Топ Ган: Маверик», очередная часть «Парка Юрского периода» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».По недавно опубликованным данным выручка с кинопоказов в Екатеринбурге снизилась больше, чем на 50% в сравнении с тем, что зрители приносили в кассы кинотеатров в период до введения западных санкций против РФ. Связано это с тем, что иностранные компании отказываются продавать для показов на территории России новые фильмы. Делаются лишь редкие исключения (как в случае, например, с «Бэтменом»). С учётом того, что аккурат перед этим кинотеатрам приходилось тяжело выживать в «ковидных» условиях, есть вероятность, что скоро они начнут закрывать один за другим, не получая выгоды.