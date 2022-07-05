В Солнечном под Екатеринбургом власти не нашли другого места для фельдшерского пункта кроме как на огороде у пенсионерки

В посёлке рядом много свободного места.

Мэр Берёзовского пообещал, что эти теплицы пенсионерке помогут перенести в другое место силами муниципалитета.



Владислав Постников © Вечерние ведомости

В рамках так называемой оптимизации системы здравоохранения последние два десятилетия в российской глубинке повсеместно закрывались больницы и поликлиники. В Свердловской области заменить их были призваны модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Один из таких пунктов размещают в посёлке Солнечный Берёзовского городского округа. И его размещение обернулось небольшим скандалом.Сегодня утром в посёлок приехала бригада рабочих берёзовского МКУ «Благоустройство и ЖКХ», чтобы сравнять с землей постройки пенсионерки Валентины Докаловой. Причиной стало то, что место для ФАП определили на участке, где у неё уже много лет располагается огород.Сама Докалова так описала ситуацию «Вечерним ведомостям»:При этом пенсионерка сказала, что участок со стайкой приобрела 18 лет назад у своих соседей.— говорит Докалова.По словам Докаловой, она на этой неделе добилась приёма у главы Берёзовского, но не нашла с ним взаимопонимания., — говорит женщина.Глава Берёзовского Евгений Писцов отреагировал на ситуацию и назвал претензии пенсионерки несостоятельными:— сказал Писцов.