В Солнечном под Екатеринбургом власти не нашли другого места для фельдшерского пункта кроме как на огороде у пенсионерки

17.45 Пятница, 8 июля 2022
Общество
Фото: «Берёзовский и окрестности»
В рамках так называемой оптимизации системы здравоохранения последние два десятилетия в российской глубинке повсеместно закрывались больницы и поликлиники. В Свердловской области заменить их были призваны модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Один из таких пунктов размещают в посёлке Солнечный Берёзовского городского округа (находится недалеко от посёлка Лосиный, не путать с новым районом Солнечный на окраине Екатеринбурга — прим. ред). И его размещение обернулось небольшим скандалом.

Сегодня утром в посёлок приехала бригада рабочих берёзовского МКУ «Благоустройство и ЖКХ», чтобы сравнять с землей постройки пенсионерки Валентины Докаловой. Причиной стало то, что место для ФАП определили на участке, где у неё уже много лет располагается огород.

Сама Докалова так описала ситуацию «Вечерним ведомостям»:

– В 2008 году бывший глава администрации поселка Лосиный сказал, что на этом месте будет построен новый ФАП, приехали работники мэрии, сделали замеры, такой большой участок. Сказали, ваша стайка с теплицами, насаждениями, всё уходит под это строительство. Но для строительства нужен 71 квадрат, а остальное-то куда?

И вот сегодня дали рабочих из города Березовский. Они крышу сломали у стайки, боковушки, весь верх сняли и увезли, осталось низ разобрать.



При этом пенсионерка сказала, что участок со стайкой приобрела 18 лет назад у своих соседей.

— Они умерли, и их дочь её продавала. Всё это время я держу это место, весь забор сделан по старой границе, никуда его не двигала, за это время я здесь построила новую стайку, посадила насаждения. И вот теперь им всё моё мешает, потому что не приватизировано. Документов нет, поэтому говорят, что я незаконно заняла. Я одинокая женщина, нанимала столько рабочих, платила им, покупала материалы, забор строила, — говорит Докалова.

По словам Докаловой, она на этой неделе добилась приёма у главы Берёзовского, но не нашла с ним взаимопонимания.

— У нас в посёлке ведь есть ещё место для ФАПа. В 2008-м году мне говорили, что на моём участке его построят, но потом была тишина 14 лет. И вот три недели назад новый мэр вспомнил. Теплицы пока стоят, они их пока просто не успевают разобрать. Я уже три недели вывожу банки, склянки, всё, что необходимо, убираю в другой огород – добра много здесь, годами наживалось, 18 лет, — говорит женщина.


В посёлке рядом много свободного места.


Глава Берёзовского Евгений Писцов отреагировал на ситуацию и назвал претензии пенсионерки несостоятельными:

— Фактические обстоятельства заключаются в том, что ещё в 2008 году, когда она только самовольно заняла, а на языке закона это называется самозахват, земельный участок, глава поселка Мокрецов предупреждал её о недопустимости подобных действий и необходимости освободить земли общего пользования. Женщине, для решения вопроса, был предоставлен другой земельный участок для ведения огородничества, которым она до сих пор пользуется, но участок, предназначенный для размещения ФАП, она так и не освободила.

Место размещения ФАП определяется не «с потолка», а в соответствии с градостроительной документацией населенного пункта. Просто поменять место с одного на другое невозможно. Работы по монтажу ФАП, в соответствии с контрактом министерства здравоохранения, начнутся 23 августа. Сам фельдшерско-акушерский пункт делается тоже в интересах всех жителей. Более того, по просьбе занявшей участок женщины, в помощь для переноса теплицы с на другой, имеющийся у неё участок, выделена бригада МКУ «Благоустройства и ЖКХ, — сказал Писцов.


Мэр Берёзовского пообещал, что эти теплицы пенсионерке помогут перенести в другое место силами муниципалитета.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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