В столице Урала закроют движение на участке улицы Студенческой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге строители закроют транспортное движение на пересечении улицы Студенческой с переулком Чаадаева. Ограничения будут действовать с 28 июля по 31 августа.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ тепловых сетей на данном участке.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ тепловых сетей на данном участке.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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