В столице Урала закроют движение на участке улицы Студенческой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге строители закроют транспортное движение на пересечении улицы Студенческой с переулком Чаадаева. Ограничения будут действовать с 28 июля по 31 августа.Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ тепловых сетей на данном участке.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.