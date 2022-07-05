«УГМК-Застройщик» приступил к монолитным работам в проекте премиум-класса «На Октябрьской» в Екатеринбурге

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартовали работы по заливке бетона фундаментной плиты премиального проекта «На Октябрьской». Строительство высотки ведет девелопер «УГМК-Застройщик».Проект премиум-класса «На Октябрьской» возводится в самом центре города – на Октябрьской площади, в соответствии со всеми стандартами девелопмента «УГМК-Застройщик». Прежде всего, это локация с удобными транспортными развязками и эксклюзивная архитектурная концепция, разработанная одним из ведущих бюро страны ARCHINFORM. За счет необычной формы и белоснежных фасадов, внешне проект напоминает роскошный круизный лайнер, разместившийся на набережной Исети.При строительстве проекта используются самые современные инженерные системы и высококачественные стройматериалы: монолит, полнотелый кирпич, керамогранит, алюминиевые оконные профили с высокими характеристиками шумо- и теплоизоляции.Пространство холлов, выполненное по авторскому дизайн-проекту, с зоной ресепшн, мягкой мебелью, естественным светом и декоративной подсветкой напоминает лобби пятизвездочного отеля. Разнообразие планировочных решений, потолки высотой три метра, уютные террасы, где можно отдыхать и любоваться видами города и круглосуточная многоуровневая система доступа с видеонаблюдением – предусмотрено всё необходимое для ощущения максимального комфорта и безопасности.Кроме того, проект дополняет просторная приватная терраса, с которой открывается отличный панорамный вид на Екатеринбург-Сити и набережную.Помимо богатой внутренней инфраструктуры резиденты проекта смогут пользоваться инфраструктурой других объектов, расположенных в шаговой доступности. Например, посетить «Башню Исеть», чтобы провести время в ресторанах Breadway, the Barbara или «Корова», или заняться спортом в фитнес-центре Encore Fitness, посетить SPA− The Myst в Hyatt Regency Ekaterinburg или посмотреть спектакль в Театре Драмы. Еще одно несомненное преимущество локации – выход прямо к набережной, одному из самых популярных прогулочных мест Екатеринбурга.Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин отметил, что разрешение на строительство премиального проекта «На Октябрьской» девелопер получил в декабре прошлого года. Проект ведется в строгом соответствии с графиком и завершится в 2024 году. Это будет еще один шаг по преобразованию центра города, наряду с реализацией новой концепции «Екатеринбург-Сити». Напомним, «УГМК-Застройщик» уже приступил к возведению первого объекта делового квартала – шестиэтажного Гастромаркета. 17 мая 2022 года в основание здания был залит стартовый кубометр бетона.