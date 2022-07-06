В Нижнем Тагиле детям запретили выступать под иностранную музыку на концерте в День семьи
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Детским коллективам запретили выступать под иностранную музыку в Нижнем Тагиле на концерте 8 июля в День любви, семьи и верности. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на маму ребенка, занимающегося в одном из творческих коллективов ДК «Юбилейный».
По словам матери ребенка, дети готовились к концерту и занимались в каникулы. Однако им запретили танец под иностранную музыку.
Праздник состоится в парке «Народный». И. о. директора дворца культуры «Юбилейный» Евгения Главатских заявила журналистам, что творческие коллективы выступят на концерте под музыку, которая соответствует православному празднику.
По словам матери ребенка, дети готовились к концерту и занимались в каникулы. Однако им запретили танец под иностранную музыку.
Праздник состоится в парке «Народный». И. о. директора дворца культуры «Юбилейный» Евгения Главатских заявила журналистам, что творческие коллективы выступят на концерте под музыку, которая соответствует православному празднику.
– Праздник православный, отмечается день памяти святых Петра и Февронии. Именно поэтому подбираются определенные номера и определенная музыка, чтобы соответствовать тематике, – сказала Евгения Главатских.
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