За сутки в Свердловской области подтвердили 92 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 92 случая коронавируса. Общее число заболевших – 448 405.В связи с выздоровлением выписано 56 пациентов. Всего вылечились 436 092 человека.Летальных исходов за сутки в регионе не зарегистрировано.