За сутки в Свердловской области подтвердили 92 случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 92 случая коронавируса. Общее число заболевших – 448 405.
В связи с выздоровлением выписано 56 пациентов. Всего вылечились 436 092 человека.
Летальных исходов за сутки в регионе не зарегистрировано.
В связи с выздоровлением выписано 56 пациентов. Всего вылечились 436 092 человека.
Летальных исходов за сутки в регионе не зарегистрировано.
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