Еще одна авиакомпания запускает рейсы из Москвы в Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания Smartavia начнет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Екатеринбургом. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Рейсы откроются с 22 июля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.В авиакомпании уточнили, что рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 с экономическим классом обслуживания.