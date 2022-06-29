Еще одна авиакомпания запускает рейсы из Москвы в Екатеринбург
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Smartavia начнет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Екатеринбургом. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейсы откроются с 22 июля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
В авиакомпании уточнили, что рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 с экономическим классом обслуживания.
Рейсы откроются с 22 июля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
В авиакомпании уточнили, что рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 с экономическим классом обслуживания.
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