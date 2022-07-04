В Екатеринбурге до осени перекроют улицу Гоголя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Гоголя. Речь идет об участке от Энгельса до здания №15а на Гоголя.Ограничения будут действовать с 30 июля по 3 сентября. В этом время специалисты «Водоканала» будут проводить работы по устройству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.