В Екатеринбурге до осени перекроют улицу Гоголя
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Гоголя. Речь идет об участке от Энгельса до здания №15а на Гоголя.
Ограничения будут действовать с 30 июля по 3 сентября. В этом время специалисты «Водоканала» будут проводить работы по устройству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Ограничения будут действовать с 30 июля по 3 сентября. В этом время специалисты «Водоканала» будут проводить работы по устройству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».