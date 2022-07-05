В парке у ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге пройдет фестиваль «ЗООФРЕНДЛИ»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в парке у ТРЦ «Мега» 17 июля состоится фестиваль «ЗООФРЕНДЛИ». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили организаторы мероприятия.«ЗООФРЕНДЛИ» – это серия фестивалей для всех людей, которые любят животных, хотят узнать о них больше и научиться понимать своих питомцев. В столице Урала в следующее воскресенье состоится уже второй из трех летних фестивалей «ЗООФРЕНДЛИ».Открытие назначено на 12:00 в зоне амфитеатра в парке у ТРЦ «Мега». В программе: набор детей в группу для создания мультфильма, интерактивный семинар с кинологом, танцы с собаками, викторины, выступления, показ мультфильма, созданного маленькими гостями, трюки с собаками и так далее.Кроме того, на площадке будет организован своп для обмена амуницией и аксессуарами для животных. Екатеринбуржцы могут принести ненужные вещи в хорошем состоянии для животных и обменять их на то, что больше подойдет им питомцам.Также гостей фестиваля будут ждать кошки и собаки Фонда «Зоозащита» для знакомства и шанса стать для кого-то другом. Кто не сможет стать хозяином для животных, сможет помочь им на благомаркете в пользу подопечных фонда.