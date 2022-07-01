Студенты техникума в Екатеринбурге остались без выпускного из-за неготовых дипломов
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге студенты Уральского железнодорожного техникума из-за неготовых дипломов остались без обещанного выпускного. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на маму одной из выпускниц.
По словам собеседницы, в актовом зале Уральского железнодорожного техникума 7 июля выпускникам торжественно должны были вручить дипломы. Студентов попросили нарядно одеться, на мероприятие позвали родителей. Однако, когда все приехали, оказалось, что выпускной перенесли на 11 июля.
В результате выпускники остались в техникуме, чтобы дождаться вручения дипломов. Как сообщает собеседница издания, студенты сидели по кабинетам и вручали напечатанные дипломы друг другу, чтобы добавить хоть какую-то торжественность. У некоторых во вкладышах нашли ошибки.
По словам собеседницы, в актовом зале Уральского железнодорожного техникума 7 июля выпускникам торжественно должны были вручить дипломы. Студентов попросили нарядно одеться, на мероприятие позвали родителей. Однако, когда все приехали, оказалось, что выпускной перенесли на 11 июля.
– У них, видите ли, не готовы дипломы. Как нам сказали, у них вчера уволилась девушка, которая печатала вкладыши к дипломам. Поэтому утром они приняли решение не проводить выпускной. Родители и дети ехали из Перми, Челябинска, Тюмени, – рассказала мама выпускницы.
В результате выпускники остались в техникуме, чтобы дождаться вручения дипломов. Как сообщает собеседница издания, студенты сидели по кабинетам и вручали напечатанные дипломы друг другу, чтобы добавить хоть какую-то торжественность. У некоторых во вкладышах нашли ошибки.
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