Через 2 недели в Екатеринбурге отгрохочет «СТАЯ ФЕСТ»
Общество
Архивное фото / Вечерние ведомости
Современная музыка загремит в одном из дворов Екатеринбурга чуть больше, чем через пару недель. На мероприятие под открытым небом «СТАЯ ФЕСТ» ожидают любителей электронной музыки.
Площадкой для проведения «СТАЯ ФЕСТА» станет двор дома 29 по улице 8-го Марта (в нём расположен лаундж-бар «Face to Haze»). В субботу 23-го июля здесь расставят экраны, вынесут колонки и световые пушки, и около 17:00 по улице понесутся звуки музыки.
Программа однодневного музыкального феста пока не раскрывается, но известно, что одним из его хедлайнеров станет LOVV66 (он же Иван Шабашов). Молодой рэпер и электронщик, родившийся в Брянске, недавно выпустил новый альбом, многие композиции с которого наверняка прозвучат и в Екатеринбурге.
Фестиваль «Стая» и раньше проходил в Екатеринбурге. Каждый раз — при большом стечении молодёжи.
Площадкой для проведения «СТАЯ ФЕСТА» станет двор дома 29 по улице 8-го Марта (в нём расположен лаундж-бар «Face to Haze»). В субботу 23-го июля здесь расставят экраны, вынесут колонки и световые пушки, и около 17:00 по улице понесутся звуки музыки.
Программа однодневного музыкального феста пока не раскрывается, но известно, что одним из его хедлайнеров станет LOVV66 (он же Иван Шабашов). Молодой рэпер и электронщик, родившийся в Брянске, недавно выпустил новый альбом, многие композиции с которого наверняка прозвучат и в Екатеринбурге.
Фестиваль «Стая» и раньше проходил в Екатеринбурге. Каждый раз — при большом стечении молодёжи.
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