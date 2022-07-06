Концерт Little Big отменили в Екатеринбурге после выхода пацифистского клипа

17.53 Четверг, 7 июля 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отменили концерт группы Little Big. Об этом лидеры коллективы Илья Прусикин и Софья Таюрская сообщили в интервью BBC.

По словам лидеров Little Big, группу внесли в гастрольные стоп-листы после выхода пацифистского клипа на песню Generation Cancellation.

«Нас сразу внесли во все черные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придется отменить», – заявляют в интервью BBC представители группы.

Напомним, что 21 октября этого года на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» должен был состояться концерт в гастрольные стоп-листы. Как сообщает 66.RU со ссылкой на директора международного выставочного центра Игоря Данилова, организаторы перенесли концерт на следующий год, хотя точная дата выступления неизвестна.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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13:21 В Первоуральске сотрудница банка оформляла на клиентов кредиты без их ведома
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