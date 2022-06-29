Свердловская область получила более двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область досрочно получила 2,1 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья. Платежное поручение передал гендиректор «Фонда развития территорий» Константин Цицин.
В департаменте информационной политики региона рассказали, что благодаря ускоренному финансированию до конца следующего года смогут переехать дополнительно три тысячи человек, который сейчас живут в аварийных домах. Всего до конца 2023 года на расселение аварийного жилья учетом дополнительных средств фонда планируется направить 6,5 миллиарда рублей.
На данный момент в Свердловской области строится 11 многоквартирных домов для переселенцев. Из них два дома в Полевском и Верхней Синячихе уже введены в эксплуатацию. Продолжается возведение домов в Асбесте, Кушве, Волчанске, Карпинске, Красноуральске, Краснотурьинске, Новой Ляле, Туринске и Тугулыме.
В департаменте информационной политики региона рассказали, что благодаря ускоренному финансированию до конца следующего года смогут переехать дополнительно три тысячи человек, который сейчас живут в аварийных домах. Всего до конца 2023 года на расселение аварийного жилья учетом дополнительных средств фонда планируется направить 6,5 миллиарда рублей.
На данный момент в Свердловской области строится 11 многоквартирных домов для переселенцев. Из них два дома в Полевском и Верхней Синячихе уже введены в эксплуатацию. Продолжается возведение домов в Асбесте, Кушве, Волчанске, Карпинске, Красноуральске, Краснотурьинске, Новой Ляле, Туринске и Тугулыме.
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