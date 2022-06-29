Свердловская область получила более двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область досрочно получила 2,1 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья. Платежное поручение передал гендиректор «Фонда развития территорий» Константин Цицин.В департаменте информационной политики региона рассказали, что благодаря ускоренному финансированию до конца следующего года смогут переехать дополнительно три тысячи человек, который сейчас живут в аварийных домах. Всего до конца 2023 года на расселение аварийного жилья учетом дополнительных средств фонда планируется направить 6,5 миллиарда рублей.На данный момент в Свердловской области строится 11 многоквартирных домов для переселенцев. Из них два дома в Полевском и Верхней Синячихе уже введены в эксплуатацию. Продолжается возведение домов в Асбесте, Кушве, Волчанске, Карпинске, Красноуральске, Краснотурьинске, Новой Ляле, Туринске и Тугулыме.