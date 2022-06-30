Родителей детсадовцев в Екатеринбурге предупредили о вспышке опасного вируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В родительских чатах Екатеринбурга распространяются сообщения о вспышке опасного вируса – Коксаки. Согласно сообщению, якобы 85% детей, вернувшихся из-за границы, болеют энтеровирусом.
Фото: телеграм-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область»
Роспотребнадзор просит екатеринбуржцев не поддаваться панике. По данным ведомства, за последние две недели в Екатеринбурге зарегистрировано только 20 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями. Это ниже среднего многолетнего уровня (СМУ – 28 случаев).
Если у родителей есть информация о нескольких случаях заболевания энтеровирусами в рамках одного детского коллектива, то им рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор с заявлением для организации эпидрасследований.
В ведомстве добавили, что сезонный подъем заболеваемости ЭВИ в регионе традиционно начинается с середины-конца июля и продолжается примерно до сентября.
Фото: телеграм-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область»
Роспотребнадзор просит екатеринбуржцев не поддаваться панике. По данным ведомства, за последние две недели в Екатеринбурге зарегистрировано только 20 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями. Это ниже среднего многолетнего уровня (СМУ – 28 случаев).
– Все они разрозненные, случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано, – отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Если у родителей есть информация о нескольких случаях заболевания энтеровирусами в рамках одного детского коллектива, то им рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор с заявлением для организации эпидрасследований.
В ведомстве добавили, что сезонный подъем заболеваемости ЭВИ в регионе традиционно начинается с середины-конца июля и продолжается примерно до сентября.
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