Родителей детсадовцев в Екатеринбурге предупредили о вспышке опасного вируса



Фото: телеграм-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область»

– Все они разрозненные, случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано, – отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В родительских чатах Екатеринбурга распространяются сообщения о вспышке опасного вируса – Коксаки. Согласно сообщению, якобы 85% детей, вернувшихся из-за границы, болеют энтеровирусом.Роспотребнадзор просит екатеринбуржцев не поддаваться панике. По данным ведомства, за последние две недели в Екатеринбурге зарегистрировано только 20 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями. Это ниже среднего многолетнего уровня (СМУ – 28 случаев).Если у родителей есть информация о нескольких случаях заболевания энтеровирусами в рамках одного детского коллектива, то им рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор с заявлением для организации эпидрасследований.В ведомстве добавили, что сезонный подъем заболеваемости ЭВИ в регионе традиционно начинается с середины-конца июля и продолжается примерно до сентября.