На Уралмаше в Екатеринбурге изменится схема движения автобусов и троллейбусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Уралмаше в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях.В пресс-службе мэрии рассказали, что на участке улицы Краснофлотцев от Ползунова до Даниловской с 7 июля по 20 августа будут проводиться работы по устройству путей водоснабжения. В это время«Кирпичный завод – Ползунова» будет курсировать по следующему маршруту: Коммунистическая – Ломоносова – Восстания – Ильича – Старых Большевиков – Фрезеровщиков – Таганская – переулок Замятина. В обратном направлении по улицам: переулок Замятина – Даниловская – Краснофлотцев – Таганская – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Восстания – Ломоносова – Коммунистическая.Остановку «Даниловская» временно перенесут в сторону улицы Даниловская, а станцию «Ползунова» – на переулок Замятина.Кроме того, с 8 по 12 июля из-за ремонта тепломагистрали на улице Победы будет закрыто движение. Также изменится схема движения«Коммунистическая – Калининская» будет курсировать по маршруту: станция Коммунистическая – улица Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – остановка Калининская.«Парк Победы – ТК КОР» и № 73 «Совхозная – ДМБ № 9» направят в объезд к улице Машиностроителей по улицам: 40 лет Октября – Победы – Ломоносова – Уральских Рабочих. В сторону улицы Восстания: Уральских Рабочих – Ломоносова.На маршрутевременно отменяется остановка «Победы» в оба направления, а также остановка «Восстания» в сторону улицы Ильича. У маршрутатакже временно отменяется остановка «Победы» в оба направления.«Заречный – Промышленный проезд» будет ездить по объезду в направлении к остановке «Промышленный проезд» по улицам: Ломоносова – Уральских Рабочих – Ильича. В направлении к остановке «Заречный» автобус будет следовать по обычному маршруту. В сторону остановки «Промышленный проезд» временно отменят станцию «Индустрии».