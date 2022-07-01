На стене лицея на Химмаше в Екатеринбурге повился арт-объект



Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

– Тут разворачивается обычная приморская история про то, как ты поставил автомобиль на берегу моря. Получается небольшая ирония: поставил человек машину, вскоре начался тайфун или небольшой прилив, и она оказалась уже не на берегу, а в море… В этой работе нет ничего трагичного, наоборот романтичная история. В таких ситуациях больше смеха, чем тоски по машине. Повторюсь, что такие ситуации у нас происходят каждое лето, – рассказывает Дмитрий.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появился первый арт-объект, сделанный в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в этом году. Работа находится на стене лицея №135 на улице Альпинистов, 27.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, арт-объект создал художник из Владивостока Дмитрий Лучинин. Композиция называется «Приморская романтика». Художник создал работу за два дня.Для создания арт-объекта Дмитрий Лучинин использовал эскиз своей картины, который адаптировал под поверхность стены. Художник сохранил смысл изображения, чтобы сфокусировать внимание зрителя на идее.В пресс-службе фестиваля добавили, что Дмитрий Лучинин является членом Союза художников России. Он ежегодно участвует в фестивалях уличного искусства, но на STENOGRAFFIA приглашен впервые.