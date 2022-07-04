Зоозащитники Екатеринбурга и Берёзовского просят о помощи
Общество
Фото: фрагмент оформления сайта фонда «ЗООзащита»
Екатеринбургский благотворительный фонд «ЗООзащита» сообщил, что из-за повышения цен на корма для животных стало сложнее содержать питомцев — подобранных с городских улиц кошек и собак. Каждый день на их питание нужно потратить минимум 35 тысяч рублей (или более миллиона в месяц). Сейчас на сайте Фонда «ЗООЗащита» открылся благотворительный сбор «Накорми собаку и кошку». Перечислить можно любую сумму — даже самый маленький взнос послужит большой поддержкой для зоощзащитников. «На 50 рублей мы сможем накормить двух котят или щенков, на 100 — взрослую собаку, на 150 — двух взрослых кошек», — говорит руководитель Фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.
Фонд принимает помощь и кормами, на сайте перечислены те марки кормов, которые подходят для бывших бродяжек. А их сейчас под крылом «ЗООзащиты» почти 400 — 250 собак и 120 кошек. Некоторые из них требуют не только питания, но и лечения.
В лечении нуждается и собака Веста, которую подобрали зоозащитники города Берёзовский Свердловской области. Её забрали с улицы 3-го июля и сразу доставили в ветклинику — было очевидно, что собака серьёзно болеет. Анализы показали наличие у Весты желтухи, гипатита и пироплазмоза. Без капельниц молодая собака не выживет. Узнать, как перечислить финансовую помощь Весте можно по ссылке.
Фонд принимает помощь и кормами, на сайте перечислены те марки кормов, которые подходят для бывших бродяжек. А их сейчас под крылом «ЗООзащиты» почти 400 — 250 собак и 120 кошек. Некоторые из них требуют не только питания, но и лечения.
В лечении нуждается и собака Веста, которую подобрали зоозащитники города Берёзовский Свердловской области. Её забрали с улицы 3-го июля и сразу доставили в ветклинику — было очевидно, что собака серьёзно болеет. Анализы показали наличие у Весты желтухи, гипатита и пироплазмоза. Без капельниц молодая собака не выживет. Узнать, как перечислить финансовую помощь Весте можно по ссылке.
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