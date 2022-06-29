В окрестностях горы Конжаковский камень пройдёт фестиваль бардовской песни

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Гора Конжаковский камень высотой в полтора километра славится, помимо прочего, как место проведения марафона «Конжак», всероссийского соревнования по скайраннингу (то есть, по альпинизму). Это спортивное состязание проводится с 1996-го года. Но в этом году 23 июля к окрестностям Конжаковского камня съедутся не спортсмены с альпинистским снаряжением, а барды с гитарами.Поляна, с которой обычно стартует марафон «Конжак» станет площадкой фестиваля бардовской песни «Конжаковский аккорд». Фестиваль этот тоже будет проводиться не в первый раз и хорошо известен любителям авторской песни. В этом году бардовский «марафон» продлится около 10 часов кряду. В полдень гостей фестиваля угостят караваем, затем до вечера запланированы народные игры, хороводы и мастер-классы. Основная, музыкальная программа начнётся в 18:00 и закончится только в сумерках, при свете большого костра.Записаться в участники-исполнители можно на месте. Для зрителей же регистрация не требуется. Любой желающий может подъехать на 50-й километр трасы от Карпинска до посёлка Кытлым и насладиться аккордами «гитары жёлтой».