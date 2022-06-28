В екатеринбургском «Музее об Этом» отметят Ночь Ивана Купалы песнями и прибаутками*
Мероприятие для людей, старше 18 лет
Общество
Иллюстрация: фрагмент афиши программы «Любовь и эротика славян»
На вечер 7-го июля екатеринбургский «Музей об Этом» приготовил программу под названием «Любовь и эротика славян». Она посвящена народному празднику, который в этом году выпадает в ночь со среды на четверг. Мероприятие строго для людей старше 18 лет.
По древней славянской традиции в праздник Ивана Купалы принято разводит костры, прыгать через огонь, водить хороводы и купаться в водоёмах. Ну, водоёма в помещениях Музея не найдёшь, костры разводить не позволяют правила пожарной безопасности. А вот поговорить о традиционных празднованиях славян, вспомнить их пикантные сказки, песни и прибаутки вполне можно. Этим и займутся вечером четверга в «Музее об Этом». Кроме того, посетителям музея в этот вечер расскажут о любовных предпочтениях славян и о необычных способах, которыми те пытались добиться богатых урожаев.
Начало программы, посвящённой празднику, запланировано на 19:00. Музей находится по адресу Луначарского, 133. Требуется предварительная регистрация. Мероприятие строго для людей старше 18 лет.
По древней славянской традиции в праздник Ивана Купалы принято разводит костры, прыгать через огонь, водить хороводы и купаться в водоёмах. Ну, водоёма в помещениях Музея не найдёшь, костры разводить не позволяют правила пожарной безопасности. А вот поговорить о традиционных празднованиях славян, вспомнить их пикантные сказки, песни и прибаутки вполне можно. Этим и займутся вечером четверга в «Музее об Этом». Кроме того, посетителям музея в этот вечер расскажут о любовных предпочтениях славян и о необычных способах, которыми те пытались добиться богатых урожаев.
Начало программы, посвящённой празднику, запланировано на 19:00. Музей находится по адресу Луначарского, 133. Требуется предварительная регистрация. Мероприятие строго для людей старше 18 лет.
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