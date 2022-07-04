Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 92 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 92 случая коронавируса. Общее число заболевших – 448 223.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 98 пациентов. Всего вылечились 435 937 человек.В регионе не зафиксированы случаи смерти больных коронавирусом за сутки.