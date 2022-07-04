Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 92 человек
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 92 случая коронавируса. Общее число заболевших – 448 223.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 98 пациентов. Всего вылечились 435 937 человек.
В регионе не зафиксированы случаи смерти больных коронавирусом за сутки.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 98 пациентов. Всего вылечились 435 937 человек.
В регионе не зафиксированы случаи смерти больных коронавирусом за сутки.
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