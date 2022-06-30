В Екатеринбурге три частных театра открывают совместную сценическую площадку

– Нам очень помогло министерство культуры Свердловской области. Спасибо музею, что пошли на это. Здесь есть все, что нам необходимо: сцена, есть возможность создать мобильный зрительный зал, есть две уборные, помещения под хранение реквизита, костюмов, под гримерные, есть даже возможность сделать маленькие передвижные кулисы, – рассказала «Вечерним ведомостям» театральный критик и пиар-менеджер театров «Шарманка» и «ORA» Ксения Альпинская. – Теперь у нас есть возможность быть репертуарным театром.

– В репертуаре Независимого театра «ТУТ» постановки по пьесам современных уральских драматургов. В труппе театра – выпускники и студенты Екатеринбургского государственного театрального института разных лет. Спектакли театра становились лауреатами и победителями международных, всероссийских и региональных фестивалей. Большое спасибо всем, кто нам помогал и помогает! – говорит Дмитрий Неустроев.



Фото предоставили организаторы

– Все, что сейчас происходит – это огромный шаг для наших ребят, наших театров, для нас как режиссеров! Мы мечтали, чтобы у нас был свой дом, и, кажется, он у нас появился, – прокомментировала Лариса Абашева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В следующую субботу, 16 июля, в центре Екатеринбурга три частных театра – «Шарманка», Инклюзивный театр-студия «ORA» и Независимый театр «ТУТ» – открывают совместную сценическую площадку. Она расположится на цокольном этаже Музея истории и археологии Урала.Директор Независимого театра «ТУТ» Дмитрий Неустроев отметил, что какое-то время данное пространство было только репетиционной базой. Теперь здесь будут проходить спектакли, читки и концерты.Художественный руководитель и директор театров «Шарманка» и «ORA» Лариса Абашева добавила, что были мечты, чтобы у театров появился свой дом, и это свершилось.Сценическая площадка откроется 16 июля в 18:00. Открытие ознаменуется премьерой спектакля Дмитрия Неустроева – «Тварь» по одноименной пьесе молодого уральского драматурга, ученика Николая Коляды – Романа Козырчикова. Возрастное ограничение: 18+.