В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточной
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение транспорта по улице Дальневосточной около дома №1 по Жуковского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Перекрытие связано со строительством систем водоснабжения. Ограничения будут действовать с 25 июля по 21 августа.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано со строительством систем водоснабжения. Ограничения будут действовать с 25 июля по 21 августа.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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