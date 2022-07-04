В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение транспорта по улице Дальневосточной около дома №1 по Жуковского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Перекрытие связано со строительством систем водоснабжения. Ограничения будут действовать с 25 июля по 21 августа.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.