Губернатор Пермского края посетил производственные площадки УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и посетил промышленные и социальные объекты компании.Пермская делегация во главе с губернатором приехала в Свердловскую область для участия в выставке «Иннопром». Ее визит в Верхнюю Пышму состоялся в рамках договоренностей о сотрудничестве между промышленниками Прикамья и крупнейшим в России производителем меди, цинка, угля и драгоценных металлов.Дмитрию Махонину, его коллегам из регионального правительства, руководителям крупных промышленных предприятий показали основные площадки АО «Уралэлектромедь». В частности, они побывали в цехе электролиза меди. Сейчас строится его третья очередь, первая очередь современного цеха с производительностью 160 тыс. тонн катодной меди в год была запущена в феврале 2012 года, вторая с аналогичной мощностью – в мае 2018 года.Также гости посетили медеплавильный цех (перерабатывает 100% черновой меди, производимой предприятиями УГМК), химико-металлургический цех, где из полуфабриката медеэлектролитного производства получают драгоценные металлы в слитках, а также селен и теллур. Кроме того, делегация побывала на производстве медной катанки, используемой для изготовления электротехнических изделий.Следующей точкой маршрута стал Музейный комплекс УГМК, где пермяки познакомились с одной из крупнейших коллекций техники. Сегодня там насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и столько же советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.Стоит добавить, что первое знакомство представителей Пермского края с деятельностью УГМК состоялось на выставке «Иннопром» в 2021 году. Весной текущего года руководители металлургической компании посетили крупные промышленные площадки Прикамья.