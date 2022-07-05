«УГМК-Застройщик» и Сбербанк договорились о сотрудничестве по развитию квартала «Екатеринбург-Сити»

«С Группой УГМК Сбербанк реализовал уже целый ряд ярких, масштабных строительных проектов, которые украсили Екатеринбург и обеспечили сотни семей качественным современным жильем. Сегодня мы готовы предложить нашим партнерам не только финансирование и другие традиционные банковские услуги, но и возможность внедрить на своих объектах передовые цифровые сервисы. Их использование обеспечивает максимальный комфорт и безопасность для жителей, экономит энергоресурсы и помогает девелоперу эффективно управлять продажами», Ц отметил председатель Уральского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов.

«Нам очень нравятся решения, которые разрабатывает Сбербанк в области цифровизации и автоматизации различных процессов. В прошлом году мы были штаб-квартире «Сбербанк Сити» в Москве; смотрели, как работает созданная банком система управления зданием, и теперь планируем интегрировать ее в жилые и коммерческие объекты «Екатеринбург-Сити». Также мы были впечатлены используемой Сбербанком умной системой безопасности, способной автоматически распознавать утерянные вещи или неадекватное поведение человека. Мы внедрим это решение не только в будущих, но и в уже существующих объектах делового квартала, например, «Башне Исеть» и отеле Hyatt Regency Ekaterinburg. Для нас это важно, так как один из стандартов девелопмента «УГМК-Застройщик» − развитая сервисная составляющая каждого проекта. А высококлассный сервис и безопасность сегодня можно обеспечить только с помощью самых современных цифровых технологий. Также уверен, что и обозначенная в соглашении программа поддержки малого и среднего бизнеса − необходима. Мы уже сейчас видим, что концепция «Екатеринбург-Сити» востребована именно малым и средним бизнесом в первую очередь. К примеру, со стороны МСП наблюдается высокий спрос на небольшие площади по 100-150 м2 в строящемся здании Гастромаркета. Программа поддержки еще в процессе разработки, но суть ее в том, что Сбербанк предложит предпринимателям специальные выгодные условия приобретения недвижимости в объектах квартала», − рассказал генеральный директор УГМК-Застройщик Евгений Мордовин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Сбербанк и девелопер «УГМК-Застройщик» договорились о развитии стратегического сотрудничества в рамках строительства делового квартала «Екатеринбург-Сити» в центре уральской столицы. Соответствующее соглашение председатель Уральского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов и генеральный директор УГМК-Застройщик Евгений Мордовин подписали сегодня в ходе XII международной промышленной выставки «ИННОПРОМ -2022».Согласно соглашению, Сбербанк рассматривает девелопера УГМК-Застройщик в качестве стратегического партнера и выражает намерение организовать качественное высокотехнологичное обслуживание объектов квартала с использованием сервисов и услуг в рамках своей экосистемы, а также предоставить застройщику аналитическую и информационную поддержку. Ряд направлений сотрудничества, зафиксированных в документе, связаны с обеспечением проекта «Екатеринбург-Сити» современной IT-инфраструктурой. В частности, Сбербанк проведет тестовое внедрение (пилотирование) решений по автоматизации эксплуатации и обслуживания зданий (Amelia 2.0) на объектах квартала, а также решений по усилению безопасности и расширение сервисов для жителей ЖК на базе видеоаналитики и биометрических технологий.Кроме того, поскольку коммерческие площади квартала будут ориентированы на размещение, в основном, субъектов малого и среднего предпринимательства, Сбербанк и УГМК-Застройщик разработают партнерскую программу для их привлечения и поддержки в запуске бизнеса. Для координации сотрудничества в рамках нового соглашения стороны создадут специальную рабочую группу, которая займется подготовкой программы конкретных мероприятий и возьмет на себя мониторинг ее исполнения с внесением корректировок при необходимости.Напомним, новая концепция застройки квартала «Екатеринбург-Сити» была впервые презентована на выставке «ИННОПРОМ-2021» в июле прошлого года. Тогда же «УГМК-Застройщик и «Сбербанк» заключили соглашение о том, что кредитная организация профинансирует строительство ряда объектов «Екатеринбург-Сити» - небоскребов с жилыми апартаментами высотой от 130 до 180 м, а также торгово-офисных зданий переменной этажности, которые расположатся в границах улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых Дружин – Октябрьской Революции. В рамках реализации этого соглашения Сбербанк выступил финансовым партнером строительства первого объекта квартала: шестиэтажного здания гастромаркета, стартовавшее 17 мая 2022 года.