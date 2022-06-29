В Екатеринбурге оштрафовали 19-летнего автолюбителя за отказ снять тонировку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге оштрафовали 19-летнего водителя Volkswagen Polo, который отказался выполнить требование автоинспекторов о снятии тонировки.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в мае этого года автолюбитель привлекался к административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности ТС. Молодому человеку вынесли требование об устранении нарушения, однако тот продолжил ездить с тонированными стеклами.Вчера водителя вновь остановили сотрудники ГИБДД. В этот раз на него составили административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал молодого человека виновным и назначил ему штраф.