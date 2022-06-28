Мэрия Екатеринбурга сдает в аренду землю около автовокзала «Золотой»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на улице Белинского, 246. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.Площадь земельного участка составляет 16 144 квадратных метра. Он предназначен для развития инфраструктуры, прилегающей к торгово-транспортному пересадочному узлу – автовокзалу «Золотой».Срок аренды земельного участка – 10 лет 8 месяцев, размер ежегодной платы – 14 миллионов 828 тысяч рублей. Аукцион будут проводить 10 августа.